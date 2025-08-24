Suscribirse

Fortaleza FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Colombia

Fortaleza FC y Independiente Medellín se miden en el estadio Metropolitano de Techo el miércoles 27 de agosto a las 15:00 horas.

24 de agosto de 2025, 12:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la llave 1 de la Copa Colombia, se enfrentan Fortaleza FC y el Poderoso de la Montaña el miércoles 27 de agosto, a las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Los resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Fortaleza FC 2 vs Bogotá FC 0 (30 de mayo)
  • Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Fortaleza FC 1 vs Leones FC 1 (12 de junio)
  • Fase 1A: La Equidad 0 vs Fortaleza FC 2 (15 de junio)

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)

Horario Fortaleza FC e Independiente Medellín, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

Noticias Destacadas

