Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Fortaleza FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Colombia
Fortaleza FC y Independiente Medellín se miden en el estadio Metropolitano de Techo el miércoles 27 de agosto a las 15:00 horas.
Por la llave 1 de la Copa Colombia, se enfrentan Fortaleza FC y el Poderoso de la Montaña el miércoles 27 de agosto, a las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.
Los resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Fortaleza FC 2 vs Bogotá FC 0 (30 de mayo)
- Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
- Fase 1A: Fortaleza FC 1 vs Leones FC 1 (12 de junio)
- Fase 1A: La Equidad 0 vs Fortaleza FC 2 (15 de junio)
Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
- Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)
Horario Fortaleza FC e Independiente Medellín, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas