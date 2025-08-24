Fortaleza FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Colombia

Por la llave 1 de la Copa Colombia, se enfrentan Fortaleza FC y el Poderoso de la Montaña el miércoles 27 de agosto, a las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Los resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Fortaleza FC 2 vs Bogotá FC 0 (30 de mayo)

Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)

Fase 1A: Fortaleza FC 1 vs Leones FC 1 (12 de junio)

Fase 1A: La Equidad 0 vs Fortaleza FC 2 (15 de junio)

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)

Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)

Horario Fortaleza FC e Independiente Medellín, según país