Fortaleza vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Fortaleza y Vélez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Derlis López.

9 de agosto de 2025, 12:06 p. m.
Fortaleza y el Fortín disputarán el próximo martes 12 de agosto el primer partido de la serie de la llave 5. El duelo de la Copa Libertadores será a las 17:00 horas en el estadio el Castelão.

Derlis López es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Fortaleza en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

Horario Fortaleza y Vélez, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

