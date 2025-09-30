F�tbol - Inglaterra - Premier League
Fulham se enfrentar� a Bournemouth por la fecha 7
Bournemouth y Fulham se miden en el Vitality Stadium el viernes 3 de octubre a las 14:00 horas y Simon Hooper es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 7 de la Premier League, Fulham y Bournemouth se enfrentan el viernes 3 de octubre desde las 14:00 horas, en el Vitality Stadium.
As� llegan Bournemouth y Fulham
Ambos equipos buscar�n no repetir lo que hicieron en su �ltimo partido del torneo. La visita se qued� con las manos vac�as tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logr� rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
�ltimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth termin� con un empate en 2 frente a Leeds United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, gan� en 3 ocasiones y empat� 1. Recibi� 3 goles y sum� 6 a favor.
�ltimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Aston Villa. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirti� 6 goles y le han encajado 7.
Durante las �ltimas jornadas el conjunto local acumul� 3 victorias, la visita 1 y entre s� un total de 1 empate. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 14 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sac� un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitri�n est� en el sexto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en d�cimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).
El encuentro ser� supervisado por Simon Hooper, el juez encargado.
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|6
|Bournemouth
|11
|6
|3
|2
|1
|1
|11
|Fulham
|8
|6
|2
|2
|2
|-1
Pr�ximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas
Pr�ximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 11:30 horas
- Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
Horario Bournemouth y Fulham, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Per�: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas