Fulham se enfrentar� a Bournemouth por la fecha 7

Por la fecha 7 de la Premier League, Fulham y Bournemouth se enfrentan el viernes 3 de octubre desde las 14:00 horas, en el Vitality Stadium.

As� llegan Bournemouth y Fulham

Ambos equipos buscar�n no repetir lo que hicieron en su �ltimo partido del torneo. La visita se qued� con las manos vac�as tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logr� rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

�ltimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth termin� con un empate en 2 frente a Leeds United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, gan� en 3 ocasiones y empat� 1. Recibi� 3 goles y sum� 6 a favor.

�ltimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Aston Villa. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirti� 6 goles y le han encajado 7.

Durante las �ltimas jornadas el conjunto local acumul� 3 victorias, la visita 1 y entre s� un total de 1 empate. Se enfrentaron por �ltima vez, en este certamen, el 14 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sac� un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitri�n est� en el sexto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en d�cimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El encuentro ser� supervisado por Simon Hooper, el juez encargado.

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 6 Bournemouth 11 6 3 2 1 1 11 Fulham 8 6 2 2 2 -1

Pr�ximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas

Pr�ximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Fulham, seg�n pa�s