Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Fulham y Arsenal, que se jugará el sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio Craven Cottage. Dirige Anthony Taylor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:25 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Arsenal y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Arsenal

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer por 1 a 3 frente a Bournemouth. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de un triunfo 2 a 0 frente a West Ham United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG - 1 PE - 1 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
4Bournemouth1474213
14Fulham87223-3

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas

Horario Fulham y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al amargo empate de Colombia vs. Canadá: “A parir”

2. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

3. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

4. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

5. Ideam pronosticó cómo estará el clima en Colombia durante este miércoles 15 de octubre: advierte fuertes lluvias

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.