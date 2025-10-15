Fútbol - Inglaterra - Premier League
Fulham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League
Todos los detalles de la previa del partido entre Fulham y Arsenal, que se jugará el sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio Craven Cottage. Dirige Anthony Taylor.
Arsenal y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.
Así llegan Fulham y Arsenal
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de caer por 1 a 3 frente a Bournemouth. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal viene de un triunfo 2 a 0 frente a West Ham United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal se llevó la victoria por 2 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG - 1 PE - 1 PP).
Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|16
|7
|5
|1
|1
|11
|2
|Liverpool
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|3
|Tottenham
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|4
|Bournemouth
|14
|7
|4
|2
|1
|3
|14
|Fulham
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
Horario Fulham y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas