Fulham vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Fulham recibirá a Brentford, en el marco de la fecha 5 de la Premier League, el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Brentford

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Leeds United con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Chelsea. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Brentford atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 11 Fulham 5 4 1 2 1 -1 12 Brentford 4 4 1 1 2 -2

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 10:30 horas

Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 06:30 horas

Fecha 10: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Brentford, según país