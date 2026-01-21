Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Fulham y Brighton and Hove. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de enero de 2026, 1:12 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fulham y Brighton and Hove, por la fecha 23 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Brighton and Hove

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leeds United por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove viene de empatar 1-1 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 6 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
11Fulham3122949-1
12Brighton and Hove30227963

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 10:00 horas

Horario Fulham y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales con proyección internacional

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Noticias Destacadas