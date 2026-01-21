Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

El cotejo entre Fulham y Brighton and Hove, por la fecha 23 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Brighton and Hove
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leeds United por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove viene de empatar 1-1 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 6 PP).
Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|22
|13
|4
|5
|24
|3
|Aston Villa
|43
|22
|13
|4
|5
|8
|11
|Fulham
|31
|22
|9
|4
|9
|-1
|12
|Brighton and Hove
|30
|22
|7
|9
|6
|3
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 10:00 horas
Horario Fulham y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas