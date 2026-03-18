Fulham vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Fulham recibirá a Burnley, en el marco de la fecha 31 de la Premier League, el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Burnley
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham sacó un empate por 0 en su visita a Nottingham Forest. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Bournemouth. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 2-3.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 41 puntos (12 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (4 PG - 8 PE - 18 PP).
Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|54
|30
|15
|9
|6
|13
|11
|Fulham
|41
|30
|12
|5
|13
|-3
|19
|Burnley
|20
|30
|4
|8
|18
|-26
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Liverpool: 11 de abril - 11:30 horas
- Fecha 33: vs Brentford: 18 de abril - 06:30 horas
- Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 06:30 horas
- Fecha 35: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Brighton and Hove: 11 de abril - 09:00 horas
- Fecha 33: vs Nottingham Forest: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 08:00 horas
- Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas