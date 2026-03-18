Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante Burnley, a disputarse en el estadio Craven Cottage el sábado 21 de marzo desde las 10:00 horas. El árbitro será Chris Kavanagh.

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18 de marzo de 2026, 9:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham recibirá a Burnley, en el marco de la fecha 31 de la Premier League, el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Burnley

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por 0 en su visita a Nottingham Forest. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Bournemouth. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.

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La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 41 puntos (12 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (4 PG - 8 PE - 18 PP).

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7031217339
2Manchester City6130187532
3Manchester United5430159613
11Fulham413012513-3
19Burnley20304818-26

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 32: vs Liverpool: 11 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 33: vs Brentford: 18 de abril - 06:30 horas
  • Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 06:30 horas
  • Fecha 35: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 32: vs Brighton and Hove: 11 de abril - 09:00 horas
  • Fecha 33: vs Nottingham Forest: 18 de abril - 09:00 horas
  • Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas