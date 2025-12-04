Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante Crystal Palace, a disputarse en el estadio Craven Cottage el domingo 7 de diciembre desde las 11:30 horas. El árbitro será Samuel Barrott.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

4 de diciembre de 2025, 12:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham recibirá a Crystal Palace, en el marco de la fecha 15 de la Premier League, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 11:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Crystal Palace

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sufrió un duro golpe al caer 4 a 5 en la ultima jornada ante Manchester City. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de derrotar a Burnley con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 2 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 3 PP).

Samuel Barrott será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3314103120
2Manchester City281491416
3Aston Villa27148336
5Crystal Palace23146537
15Fulham1714527-3

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas

Horario Fulham y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro envía nuevo mensaje sobre Estados Unidos en medio de tensiones con Venezuela

2. Se conoce lo que hizo Jean Claude Bossard antes de ser asesinado en robo en Bogotá: su padre contó hacia dónde iba cuando lo mataron

3. Estados Unidos aumentó millonaria recompensa contra temido líder del Tren de Aragua

4. David Murcia Guzmán: lo que hay detrás de la “firmatón nacional” que busca la libertad del ‘cerebro’ de DMG

5. Revelan identidad de hombre asesinado por sicarios en reconocida playa de Cartagena: tenía largo prontuario criminal

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.