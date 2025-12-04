Fulham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Fulham recibirá a Crystal Palace, en el marco de la fecha 15 de la Premier League, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 11:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Crystal Palace

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sufrió un duro golpe al caer 4 a 5 en la ultima jornada ante Manchester City. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de derrotar a Burnley con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 2 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 3 PP).

Samuel Barrott será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 5 Crystal Palace 23 14 6 5 3 7 15 Fulham 17 14 5 2 7 -3

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas

Horario Fulham y Crystal Palace, según país