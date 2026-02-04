Fulham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fulham recibirá a Everton, en el marco de la fecha 25 de la Premier League, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Everton

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Manchester United. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Brighton and Hove. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 8 PP).

Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 9 Fulham 34 24 10 4 10 -1 10 Everton 34 24 9 7 8 -1

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 15:00 horas

Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

