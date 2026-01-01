Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante Liverpool, a disputarse en el estadio Craven Cottage el domingo 4 de enero desde las 10:00 horas. El árbitro será Craig Pawson.

DataFactory .

1 de enero de 2026, 11:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 20 de la Premier League, el próximo domingo 4 de enero a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Liverpool

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Crystal Palace. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG - 2 PE - 6 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
4Liverpool321810264
12Fulham2618828-1

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas

Horario Fulham y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

