Fulham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Fulham recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 20 de la Premier League, el próximo domingo 4 de enero a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Liverpool

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Crystal Palace. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG - 2 PE - 6 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 12 Fulham 26 18 8 2 8 -1

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas

Horario Fulham y Liverpool, según país