Fulham vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Fulham y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Chris Kavanagh.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 1:57 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fulham y Manchester United, por la fecha 2 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Manchester United

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de un resultado igualado, 1-1, ante Brighton and Hove.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de caer derrotado 0 a 1 ante Arsenal.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester United quien ganó 0 a 1.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PP).

Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
8Fulham110100
15Manchester United01001-1

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Chelsea: 30 de agosto - 06:30 horas
  • Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Burnley: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 7: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Manchester United, según país

  • Argentina: 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

