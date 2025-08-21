Fútbol - Inglaterra - Premier League
Fulham vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
Palpitamos la previa del choque entre Fulham y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Chris Kavanagh.
El cotejo entre Fulham y Manchester United, por la fecha 2 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Manchester United
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de un resultado igualado, 1-1, ante Brighton and Hove.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United viene de caer derrotado 0 a 1 ante Arsenal.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester United quien ganó 0 a 1.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PP).
Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|8
|Fulham
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|15
|Manchester United
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Chelsea: 30 de agosto - 06:30 horas
- Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Burnley: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 7: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Manchester United, según país
- Argentina: 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas