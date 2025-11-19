Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante Sunderland, a disputarse en el estadio Craven Cottage el sábado 22 de noviembre desde las 10:00 horas. El árbitro será Darren England.

19 de noviembre de 2025, 12:18 p. m.
Fulham recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 12 de la Premier League, el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Sunderland

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Everton. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Arsenal. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de enero, en el torneo Premier League 2013-2014, y el marcador favoreció a Sunderland con un marcador de 1-4.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 2 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
4Sunderland19115424
15Fulham1111326-4

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas

Horario Fulham y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Noticias Destacadas

