Fútbol - Inglaterra - Premier League

Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

La previa del choque de Fulham ante West Ham United, a disputarse en el estadio Craven Cottage el miércoles 4 de marzo desde las 14:30 horas. El árbitro será Matthew Donohue.

1 de marzo de 2026, 8:34 a. m.
Fulham recibirá a West Ham United, en el marco de la fecha 29 de la Premier League, el próximo miércoles 4 de marzo a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y West Ham United

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Tottenham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de perder contra Liverpool por 2 a 5. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 9.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 15 PP).

Matthew Donohue será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5928185532
3Aston Villa512815678
10Fulham372711412-3
18West Ham United25286715-20

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

