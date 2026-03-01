Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fulham recibirá a West Ham United, en el marco de la fecha 29 de la Premier League, el próximo miércoles 4 de marzo a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y West Ham United

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Tottenham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de perder contra Liverpool por 2 a 5. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 9.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 15 PP).

Matthew Donohue será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 10 Fulham 37 27 11 4 12 -3 18 West Ham United 25 28 6 7 15 -20

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas

Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 07:30 horas

Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y West Ham United, según país