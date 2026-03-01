Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fulham recibirá a West Ham United, en el marco de la fecha 29 de la Premier League, el próximo miércoles 4 de marzo a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y West Ham United
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham sacó un empate por en su visita a Tottenham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United viene de perder contra Liverpool por 2 a 5. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 9.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 15 PP).
Matthew Donohue será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|10
|Fulham
|37
|27
|11
|4
|12
|-3
|18
|West Ham United
|25
|28
|6
|7
|15
|-20
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas
- Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas