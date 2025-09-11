Fulham y Leeds United se miden por la fecha 4

El cotejo entre Fulham y Leeds United, por la fecha 4 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Leeds United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Chelsea por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar 0-0 ante Newcastle United. En sus últimos 2 encuentros logró 1 victoria y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 5 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Fulham quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 12 Leeds United 4 3 1 1 1 -4 18 Fulham 2 3 0 2 1 -2

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 06:30 horas

Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 14:00 horas

Horario Fulham y Leeds United, según país