Fútbol - Italia - Serie A

Genoa busca salir del último lugar ante Sassuolo

Sassuolo y Genoa se miden en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el lunes 3 de noviembre a las 12:30 horas.

31 de octubre de 2025, 1:55 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 de la Serie A, Genoa y Sassuolo se enfrentan el lunes 3 de noviembre desde las 12:30 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Genoa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Cremonese. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Genoa sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
10Sassuolo1394140
20Genoa39036-9

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas

Horario Sassuolo y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

