Fútbol - Italia - Serie A

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Toda la previa del duelo entre Genoa y Pisa. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el sábado 3 de enero a las 09:00 horas. Será arbitrado por Daniele Chiffi.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

31 de diciembre de 2025, 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Genoa y Pisa correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 09:00 horas, el sábado 3 de enero.

Así llegan Genoa y Pisa

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Roma. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

A Pisa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Juventus. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Fútbol

Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Fútbol

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Fútbol

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Fútbol

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Fútbol

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Fútbol

Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

Fútbol

Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 8 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniele Chiffi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
17Genoa1417359-10
19Pisa1117188-12

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

Noticias Destacadas