Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

El duelo entre Genoa y Pisa correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 09:00 horas, el sábado 3 de enero.

Así llegan Genoa y Pisa

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Roma. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

A Pisa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Juventus. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 8 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 17 Genoa 14 17 3 5 9 -10 19 Pisa 11 17 1 8 8 -12

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas

Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Pisa, según país