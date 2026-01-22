Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Genoa recibe el próximo domingo 25 de enero a Bologna por la fecha 22 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Bologna

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ennio Tardini.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 0-0 el juego ante Parma. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este encuentro con una derrota ante Fiorentina por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 10.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fabio Maresca.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 8 Bologna 30 21 8 6 7 6 16 Genoa 20 21 4 8 9 -7

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Lazio: 30 de enero - 14:45 horas

Fecha 24: vs Napoli: 7 de febrero - 12:00 horas

Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Milan: 3 de febrero - 14:45 horas

Fecha 24: vs Parma: 8 de febrero - 06:30 horas

Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

