Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el domingo 25 de enero, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Fabio Maresca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Genoa recibe el próximo domingo 25 de enero a Bologna por la fecha 22 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Bologna

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ennio Tardini.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 0-0 el juego ante Parma. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este encuentro con una derrota ante Fiorentina por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 10.

Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Fútbol

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Fútbol

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fabio Maresca.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
8Bologna30218676
16Genoa2021489-7

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Lazio: 30 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Napoli: 7 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Milan: 3 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Parma: 8 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas