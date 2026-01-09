Genoa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Genoa recibe el próximo lunes 12 de enero a Cagliari por la fecha 20 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Cagliari

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 1-1 el juego ante Milan. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Cagliari logró empatar 2-2 ante Cremonese. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 3.

El local está en el décimo séptimo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 14 Cagliari 19 19 4 7 8 -6 17 Genoa 16 19 3 7 9 -10

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Cagliari, según país