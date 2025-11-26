Genoa vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Genoa recibe el próximo sábado 29 de noviembre a Hellas Verona por la fecha 13 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Hellas Verona

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Sardegna Arena.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 3-3 el juego ante Cagliari. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este encuentro con una derrota ante Parma por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 9.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (6 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 18 Genoa 8 12 1 5 6 -8 20 Hellas Verona 6 12 0 6 6 -11

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas

Horario Genoa y Hellas Verona, según país