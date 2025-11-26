Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Hellas Verona. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el sábado 29 de noviembre, comenzará a las 09:00 horas.

26 de noviembre de 2025, 1:24 p. m.
Genoa recibe el próximo sábado 29 de noviembre a Hellas Verona por la fecha 13 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Hellas Verona

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Sardegna Arena.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 3-3 el juego ante Cagliari. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este encuentro con una derrota ante Parma por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 9.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
18Genoa812156-8
20Hellas Verona612066-11

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas

Horario Genoa y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas

