Genoa vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el domingo 14 de diciembre, comenzará a las 12:00 horas.

11 de diciembre de 2025, 1:15 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Genoa recibe el próximo domingo 14 de diciembre a Inter por la fecha 15 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa sacó un triunfo frente a Udinese, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 8 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Como 1907. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (10 PG - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
4Roma27149057
14Genoa1414356-6

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas

Horario Genoa e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

