Fútbol - Italia - Serie A
Genoa vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A
Palpitamos la previa del choque entre Genoa y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniele Chiffi.
El cotejo entre Genoa y Juventus, por la fecha 2 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 11:30 horas, en el estadio Luigi Ferraris.
Así llegan Genoa y Juventus
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa viene de un resultado igualado, 0-0, ante Lecce.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus llega con ventaja tras derrotar a Parma con un marcador 2 a 0.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 1 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (1 PG).
A Juventus le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Inter por el "Derby d'Italia". El esperado duelo se jugará el 13 de septiembre, desde las 11:00 horas, en el estadio Allianz Stadium.
Daniele Chiffi es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|Como 1907
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Juventus
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Napoli
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|13
|Genoa
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Como 1907: 15 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 4: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Inter: 13 de septiembre - 11:00 horas
- Fecha 4: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Juventus, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas