Genoa vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Genoa y Parma. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el domingo 19 de octubre a las 08:00 horas. Será arbitrado por Simone Sozza.

16 de octubre de 2025, 2:35 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Genoa y Parma correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 08:00 horas, el domingo 19 de octubre.

Así llegan Genoa y Parma

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Napoli. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Lecce. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Genoa.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simone Sozza.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
14Parma56123-4
19Genoa26024-6

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas

Horario Genoa y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

