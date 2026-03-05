Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Genoa y Roma. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas.

5 de marzo de 2026, 8:34 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Genoa y Roma correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 12:00 horas, el domingo 8 de marzo.

Así llegan Genoa y Roma

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Inter. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Roma igualó 3-3 el juego frente a Juventus. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Roma.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 27 puntos (6 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 51 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (16 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
4Roma5127163818
15Genoa27276912-7

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Hellas Verona: 15 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 30: vs Udinese: 20 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Como 1907: 15 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 30: vs Lecce: 22 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

