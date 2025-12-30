Fútbol - España - Primera División

Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

Getafe se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas el viernes 2 de enero a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

30 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 2 de enero, Getafe visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Getafe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Elche. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó derrotado 0 a 4 ante Betis. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 8.

Fútbol

Milan busca subir a la cima del torneo

Fútbol

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Fútbol

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Fútbol

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Fútbol

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Fútbol

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Fútbol

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
11Getafe2017629-9
15Rayo Vallecano1817467-7

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

Milan busca subir a la cima del torneo

Giovanny Urshela

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Noticias Destacadas