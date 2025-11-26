Fútbol - España - Primera División
Getafe se enfrenta ante la visita Elche por la fecha 14
Getafe y Elche se enfrentan en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. El duelo se jugará el viernes 28 de noviembre desde las 15:00 horas.
El juego entre Getafe y Elche se disputará el próximo viernes 28 de noviembre por la fecha 14 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Así llegan Getafe y Elche
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 3 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Elche finalizó en empate por 2-2 ante Real Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 7.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|7
|Getafe
|17
|13
|5
|2
|6
|-3
|10
|Elche
|16
|13
|3
|7
|3
|-1
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas