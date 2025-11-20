Suscribirse

Getafe vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Atlético de Madrid se mide ante Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 23 de noviembre a las 12:30 horas.

20 de noviembre de 2025, 1:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 23 de noviembre, Atlético de Madrid visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Getafe y Atlético de Madrid

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
8Getafe1712525-2

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Elche: 28 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Real Oviedo: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Noticias Destacadas

