Getafe vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 23 de noviembre, Atlético de Madrid visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Getafe y Atlético de Madrid

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 4 Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 13 8 Getafe 17 12 5 2 5 -2

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 14: vs Elche: 28 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre - 08:00 horas

Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 14: vs Real Oviedo: 29 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas

Fecha 17: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

