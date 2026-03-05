Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Getafe recibe el próximo domingo 8 de marzo a Betis por la fecha 27 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Betis

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe sacó un triunfo frente a Real Madrid, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Betis logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 5 Betis 43 26 11 10 5 10 11 Getafe 32 26 9 5 12 -8

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 10:15 horas

Fecha 29: vs Espanyol: 21 de marzo - 10:15 horas

Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 12:30 horas

Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas

Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Betis, según país