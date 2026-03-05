Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Getafe vs Betis. El duelo, a disputarse en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 8 de marzo, comenzará a las 10:15 horas.

5 de marzo de 2026, 9:35 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Getafe recibe el próximo domingo 8 de marzo a Betis por la fecha 27 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Betis

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe sacó un triunfo frente a Real Madrid, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Betis logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
5Betis43261110510
11Getafe32269512-8

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Espanyol: 21 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

