Fútbol - España - Primera División
Getafe vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Liga
Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Girona. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Getafe y Girona, por la fecha 11 de la Liga, se jugará el próximo viernes 31 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Así llegan Getafe y Girona
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe logró un triunfo por 1-0 ante Athletic Bilbao. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos e igualó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 4 a favor.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de empatar 3-3 ante Real Oviedo. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Getafe quien ganó 1 a 2.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|10
|Getafe
|14
|10
|4
|2
|4
|-2
|20
|Girona
|7
|10
|1
|4
|5
|-13
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Alavés: 8 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 14: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas