Getafe vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Getafe y Real Sociedad, que se jugará el viernes 9 de enero desde las 15:00 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

6 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Real Sociedad y Getafe se enfrentarán en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el próximo viernes 9 de enero desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Getafe y Real Sociedad

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad igualó 1-1 ante Atlético de Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
10Getafe2118639-9
15Real Sociedad1818468-4

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Valencia: 18 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Barcelona: 18 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

