Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El cotejo entre Getafe y Valencia, por la fecha 20 de la Liga, se jugará el próximo domingo 18 de enero, a partir de las 08:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Valencia

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Real Sociedad por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de empatar 1-1 ante Elche. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 9 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Valencia quien ganó 3 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 12 Getafe 21 19 6 3 10 -10 18 Valencia 17 19 3 8 8 -13

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 21: vs Girona: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Celta: 1 de febrero - 12:30 horas

Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 21: vs Espanyol: 24 de enero - 10:15 horas

Fecha 22: vs Betis: 1 de febrero - 10:15 horas

Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Valencia, según país