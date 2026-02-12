Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Getafe y Villarreal, que se jugará el domingo 15 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

DataFactory .

12 de febrero de 2026, 8:59 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Villarreal y Getafe se enfrentarán en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el próximo domingo 15 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Liga.

Así llegan Getafe y Villarreal

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció por 2-0 a Alavés. Después de caer en 2 oportunidades y empatar 2 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de un triunfo 4 a 1 frente a Espanyol. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 8 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 45 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (14 PG - 3 PE - 5 PP).

Villarreal vivirá durante la siguiente fecha el derbi de la Comunitat junto a Valencia. El duelo se celebrará en el estadio Estadio de la Cerámica, el 22 de febrero desde las 15:00 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
4Villarreal4522143519
11Getafe26237511-9

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Sevilla: 22 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Real Madrid: 2 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Valencia: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Barcelona: 28 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 27: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Getafe vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

