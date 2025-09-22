Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Getafe y Alavés se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Getafe vs Alavés. El duelo, a disputarse en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el miércoles 24 de septiembre, comenzará a las 12:00 horas.

22 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Getafe recibe el próximo miércoles 24 de septiembre a Alavés por la fecha 6 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Alavés

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó 0 a 3 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega a este encuentro con una derrota ante Sevilla por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 5.

Getafe ha mantenido una racha impresionante en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el octavo puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
8Getafe95302-1
10Alavés752120

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Mallorca: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Elche: 5 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

