Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Real Oviedo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

11 de septiembre de 2025, 3:46 p. m.
El cotejo entre Getafe y Real Oviedo, por la fecha 4 de la Liga, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 07:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
6Getafe632010
15Real Oviedo33102-4

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Barcelona: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Elche: 21 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

