Girona se enfrentará ante Celta por la fecha 26

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 1 de marzo, Celta visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Girona y Celta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con resultado de empate, 2-2, ante Alavés. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 30 puntos (7 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 10 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 6 Celta 37 25 9 10 6 7 11 Girona 30 25 7 9 9 -14

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 10:15 horas

Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 08:00 horas

Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 12:30 horas

Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 27: vs Real Madrid: 7 de marzo - 15:00 horas

Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 12:30 horas

Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 10:15 horas

Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Celta, según país