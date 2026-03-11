Fútbol - España - Primera División

Girona vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Girona vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el sábado 14 de marzo, comenzará a las 08:00 horas.

11 de marzo de 2026, 10:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Girona recibe el próximo sábado 14 de marzo a Athletic Bilbao por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Athletic Bilbao

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ciutat de València.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la jornada previa, Girona igualó 1-1 el juego ante Levante. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (10 PG - 5 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
10Athletic Bilbao352710512-7
15Girona312771010-15

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas