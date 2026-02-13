Girona vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 16 de febrero, Barcelona visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga.
Así llegan Girona y Barcelona
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona llega con resultado de empate, 1-1, ante Sevilla. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (19 PG - 1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|58
|23
|19
|1
|3
|40
|2
|Real Madrid
|57
|23
|18
|3
|2
|31
|3
|Atlético de Madrid
|45
|23
|13
|6
|4
|20
|4
|Villarreal
|45
|22
|14
|3
|5
|19
|12
|Girona
|26
|23
|6
|8
|9
|-15
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Alavés: 23 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Celta: 1 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 28: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 26: vs Villarreal: 28 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 27: vs Athletic Bilbao: 8 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas