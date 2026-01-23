Fútbol - España - Primera División

Girona vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Getafe se mide ante Girona en el estadio Municipal de Montilivi el lunes 26 de enero a las 15:00 horas.

23 de enero de 2026, 1:32 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 26 de enero, Getafe visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Girona y Getafe

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona ganó el encuentro previo ante Espanyol por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó derrotado 0 a 1 ante Valencia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 9.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (6 PG - 3 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
11Girona2420668-14
16Getafe21206311-11

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Real Oviedo: 31 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Sevilla: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Celta: 1 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Alavés: 8 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

