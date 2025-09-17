Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Girona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Girona y Levante. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

17 de septiembre de 2025, 2:11 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Girona y Levante, por la fecha 5 de la Liga, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 07:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Levante

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de un resultado igualado, 1-1, ante Celta.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de empatar 2-2 ante Betis..

Los equipos tienen resultados parecidos al jugar de local/visitante. Sin triunfos en el torneo, Girona acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Levante muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en el torneo España - Liga Santander 2018-2019, y fue Levante quien ganó 1 a 2.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
18Levante14013-4
20Girona14013-9

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 10: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Real Madrid: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

