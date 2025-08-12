Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Girona vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la previa de Girona vs Rayo Vallecano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 15 de agosto desde las 12:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

DataFactory

12 de agosto de 2025, 12:39 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Girona y Rayo inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Liga. El choque comenzará a las 12:00 horas y será en el estadio Municipal de Montilivi.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se quedó con la victoria por 2 a 1.

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Villarreal: 24 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 3: vs Sevilla: 30 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Athletic Bilbao: 25 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

