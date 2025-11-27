Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Girona vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

La previa del choque de Girona ante Real Madrid, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el domingo 30 de noviembre desde las 15:00 horas.

DataFactory

27 de noviembre de 2025, 2:06 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Girona recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 14 de la Liga, el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Real Madrid

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Elche. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
4Atlético de Madrid281384114
18Girona1113256-13

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 13:00 horas
  • Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

