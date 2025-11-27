Fútbol - España - Primera División
Girona vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga
La previa del choque de Girona ante Real Madrid, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el domingo 30 de noviembre desde las 15:00 horas.
Girona recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 14 de la Liga, el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.
Así llegan Girona y Real Madrid
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Elche. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|4
|Atlético de Madrid
|28
|13
|8
|4
|1
|14
|18
|Girona
|11
|13
|2
|5
|6
|-13
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 13:00 horas
- Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas