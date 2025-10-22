Suscribirse

Girona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Girona y Real Oviedo, que se jugará el sábado 25 de octubre desde las 07:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

22 de octubre de 2025, 3:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Oviedo y Girona se enfrentarán en el estadio Municipal de Montilivi el próximo sábado 25 de octubre desde las 07:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga.

Así llegan Girona y Real Oviedo

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer por 1 a 2 frente a Barcelona. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo perdió ante Espanyol por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 3 goles y le han encajado 9.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
19Real Oviedo69207-12
20Girona69135-13

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Getafe: 31 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Alavés: 8 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

