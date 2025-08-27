Suscribirse

Girona vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Girona y Sevilla. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

27 de agosto de 2025, 2:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Girona y Sevilla, por la fecha 3 de la Liga, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Sevilla

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 5.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de caer derrotado 1 a 2 ante Getafe.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.

El local está en el vigésimo puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
17Sevilla02002-2
20Girona02002-7

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Sevilla, según país

  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

