Girona vs Valencia: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga

Girona recibir� a Valencia, en el marco de la fecha 8 de la Liga, el pr�ximo s�bado 4 de octubre a partir de las 09:15 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

As� llegan Girona y Valencia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscar�n reencontrarse con la victoria. El anfitri�n s�lo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su �ltimo partido de la temporada actual.

�ltimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona sac� un empate por 0 en su visita a Espanyol. En las 4 jornadas m�s recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

�ltimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de perder contra Real Oviedo por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cay� derrotada en 1 oportunidad, igual� en 1 y gan� 2. Marc� 8 goles y recibieron 10.

La �ltima quinteta de encuentros entre ambos est� en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finaliz� con un empate a 1.

El local se ubica en el vig�simo puesto con 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en d�cimo segundo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 12 Valencia 8 7 2 2 3 -3 20 Girona 3 7 0 3 4 -13

Pr�ximos partidos de Girona en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 09:15 horas

Fecha 10: vs Real Oviedo: 25 de octubre - 07:00 horas

Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Alav�s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Valencia en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Alav�s: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Valencia, seg�n pa�s