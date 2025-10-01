F�tbol - Espa�a - Primera Divisi�n
Girona vs Valencia: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga
La previa del choque de Girona ante Valencia, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el s�bado 4 de octubre desde las 09:15 horas.
Girona recibir� a Valencia, en el marco de la fecha 8 de la Liga, el pr�ximo s�bado 4 de octubre a partir de las 09:15 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.
As� llegan Girona y Valencia
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscar�n reencontrarse con la victoria. El anfitri�n s�lo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su �ltimo partido de la temporada actual.
�ltimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona sac� un empate por 0 en su visita a Espanyol. En las 4 jornadas m�s recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.
�ltimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia viene de perder contra Real Oviedo por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cay� derrotada en 1 oportunidad, igual� en 1 y gan� 2. Marc� 8 goles y recibieron 10.
La �ltima quinteta de encuentros entre ambos est� en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finaliz� con un empate a 1.
El local se ubica en el vig�simo puesto con 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en d�cimo segundo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|12
|Valencia
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|20
|Girona
|3
|7
|0
|3
|4
|-13
Pr�ximos partidos de Girona en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 09:15 horas
- Fecha 10: vs Real Oviedo: 25 de octubre - 07:00 horas
- Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Alav�s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Valencia en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Alav�s: 20 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Valencia, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Per�: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas