Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Atl.Mineiro llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 6 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante el Tomba este jueves 21 de agosto desde las 17:00 horas, en el estadio la Bodega.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético Mineiro.