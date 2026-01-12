Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Bologna, que se jugará el jueves 15 de enero desde las 12:30 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

12 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Bologna y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo jueves 15 de enero desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Bologna

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 1 frente a Lazio. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna igualó 1-1 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4319141425
2Milan4019117115
3Napoli3919123413
9Bologna27197666
19Hellas Verona13192710-16

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

