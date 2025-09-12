Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Cremonese, que se jugará el lunes 15 de septiembre desde las 11:30 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi. Dirige Alberto Arena.

DataFactory .

12 de septiembre de 2025, 2:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cremonese y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo lunes 15 de septiembre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Cremonese

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 4 frente a Lazio.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de un triunfo 3 a 2 frente a Sassuolo.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (2 PG).

Alberto Arena fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
4Roma622002
18Hellas Verona12011-4

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Juventus: 20 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 5: vs Roma: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Parma: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Como 1907: 27 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas

Horario Hellas Verona y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

