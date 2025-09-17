Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Hellas Verona y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

17 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Hellas Verona y Juventus, por la fecha 4 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Juventus

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de un resultado igualado, 0-0, ante Cremonese. Posee un historial reciente de 1 empate y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con ventaja tras derrotar a Inter con un marcador 4 a 3. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 7 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
4Udinese732102
17Hellas Verona23021-4

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Roma: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas

Horario Hellas Verona y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

