Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 28 de febrero, Napoli visita a Hellas Verona en el estadio Marcantonio Bentegodi, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Napoli

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Sassuolo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli cayó derrotado 1 a 2 ante Atalanta. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 10.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 15 puntos (2 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 50 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 64 26 21 1 4 41 2 Milan 54 26 15 9 2 21 3 Napoli 50 26 15 5 6 12 4 Roma 50 26 16 2 8 18 20 Hellas Verona 15 26 2 9 15 -27

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Napoli, según país