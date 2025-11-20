Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

La previa del choque de Hellas Verona ante Parma, a disputarse en el estadio Marcantonio Bentegodi el domingo 23 de noviembre desde las 06:30 horas. El árbitro será Luca Pairetto.

DataFactory .

20 de noviembre de 2025, 1:11 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Hellas Verona recibirá a Parma, en el marco de la fecha 12 de la Serie A, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 06:30 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Parma

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sacó un empate por 0 en su visita a Lecce. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Milan. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 6 puntos (6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PG - 5 PE - 5 PP).

Luca Pairetto será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
17Parma811155-7
19Hellas Verona611065-10

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas

Horario Hellas Verona y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

