Hellas Verona vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Hellas Verona recibirá a Parma, en el marco de la fecha 12 de la Serie A, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 06:30 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Parma

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sacó un empate por 0 en su visita a Lecce. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Milan. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 6 puntos (6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PG - 5 PE - 5 PP).

Luca Pairetto será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 17 Parma 8 11 1 5 5 -7 19 Hellas Verona 6 11 0 6 5 -10

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas

Horario Hellas Verona y Parma, según país