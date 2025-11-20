Fútbol - Italia - Serie A
Hellas Verona vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A
La previa del choque de Hellas Verona ante Parma, a disputarse en el estadio Marcantonio Bentegodi el domingo 23 de noviembre desde las 06:30 horas. El árbitro será Luca Pairetto.
Hellas Verona recibirá a Parma, en el marco de la fecha 12 de la Serie A, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 06:30 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.
Así llegan Hellas Verona y Parma
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Hellas Verona sacó un empate por 0 en su visita a Lecce. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Milan. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el décimo noveno puesto con 6 puntos (6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PG - 5 PE - 5 PP).
Luca Pairetto será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|2
|Roma
|24
|11
|8
|0
|3
|7
|3
|Milan
|22
|11
|6
|4
|1
|8
|17
|Parma
|8
|11
|1
|5
|5
|-7
|19
|Hellas Verona
|6
|11
|0
|6
|5
|-10
Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
Horario Hellas Verona y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas