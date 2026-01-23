Hellas Verona vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Udinese y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo lunes 26 de enero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Udinese

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona igualó 0-0 frente a Cremonese. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese perdió ante Inter por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 14 puntos (2 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 9 PP).

Gianluca Manganiello fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 10 Udinese 26 21 7 5 9 -11 20 Hellas Verona 14 21 2 8 11 -17

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Cagliari: 31 de enero - 14:45 horas

Fecha 24: vs Pisa: 6 de febrero - 14:45 horas

Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Roma: 2 de febrero - 14:45 horas

Fecha 24: vs Lecce: 8 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Udinese, según país